Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi
Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda sarı - kırmızılılardan ayrılacağı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29. haftada Beşiktaş deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak olan sarı - kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.