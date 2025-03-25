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Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda sarı - kırmızılılardan ayrılacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 1

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29. haftada Beşiktaş deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak olan sarı - kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 2

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve o dönemden bu yana her zaman birinci kaleci olan Fernando Muslera, birkaç sezondur da takım kaptanlığı yapıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 3

Sarı - kırmızılı forma altında 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa ile toplam 17 kupa kazanan Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 4

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ailesini ülkesi Uruguay'a gönderen deneyimli kaleci, milli arada da eşyalarının bir kısmını iletti.

Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 5

Son dönemde performansıyla takımını ayakta tutan tecrübeli eldiven ile Galatasaray Yönetimi'nin son bir görüşme daha yapacağı iddia edildi.

Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 6

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıkan 38 yaşındaki kaleci; kalesinde 49 gole engel olamadı, 8 kez ise rakiplerine geçit vermedi.

Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 7
Galatasaray'da ilk ayrılık: Önce ailesini şimdi de eşyalarını ülkesine gönderdi - 8
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