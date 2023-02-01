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Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Kaan Ayhan, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sonlandırdı.


Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 2

Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, üç grup halinde yapılan 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 3

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan da takımla beraber ilk idmanına çıktı.


Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 4

Galatasaray, Süper Lig’in 22'nci haftasında yarın saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda Ümraniyespor’u konuk edecek.

Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 5

İşte diğer kareler...

Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 6
Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 7
Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı - 8

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