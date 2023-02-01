Galatasaray'da Kaan Ayhan takımla ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sonlandırdı.
Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp, üç grup halinde yapılan 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan da takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, Süper Lig’in 22'nci haftasında yarın saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda Ümraniyespor’u konuk edecek.
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