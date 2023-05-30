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Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılılarda maç sonu oyuncular açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı kırmızılı takımın oyuncuları maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 2

Berkan Kutlu, "Çok mutluyuz. Galatasaray 100. yılda üstüne düşeni yaptı hem de Ankara'da. En büyük Cimbom." dedi.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 3

Galatasaray'ın Danimarkalı defansı Nelsson, "Çok çalıştık. Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Amacımıza ulaştık. Fenerbahçe maçını unutamıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 4

Kazımcan Karataş, "Tüylerim diken diken. Türkiye'nin en büyüğüyüz. Herkesin emeği var. İlk senemde şampiyon oldum, herkese çok teşekkür ederim. Bunu hayal ederek geldim, Abdülkerim Bardakcı ile konuşuyordum hep." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 5

Kerem Aktürkoğlu, "Çok büyük bir mutluluk. Çok acı çektik. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Sonuna kadar hak ettik. Şampiyon İstanbul'a geliyor, bekleyin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 6

Yunus Akgün ise "Allah'a şükürler olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şampiyonluk yaşadık." dedi.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 7

Dries Mertens, "Çok mutluyum. Lige başladık, bugün ligi bitirdik. İnanılmaz hissediyorum." diye konuştu.

Milot Rashica da "Çok zor bir sezon oldu. Bütün sezona baktığımızda zorlu bir sezon geçti. Bugün şampiyon olduk." diyerek duygularını aktardı.

Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı - 8

Galatasaray'ın şampiyonluğunda golleriyle takımına büyük katkısı olan Mauro Icardi ise hem duygularını paylaştı hem de takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Arjantinli yıldız, "Buraya geldiğimde amacım şampiyonluğu almaktı. Amacımız zaten buydu. Sonunda amacımıza ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Ona odaklanacağız. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Başka bir kulüple kontratım var. Şartlar konuşuluyor. Ben burada çok mutluyum." diye konuştu.

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