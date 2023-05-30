Galatasaray'da kalacak mı? Icardi'den transfer yanıtı

Galatasaray'ın şampiyonluğunda golleriyle takımına büyük katkısı olan Mauro Icardi ise hem duygularını paylaştı hem de takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Arjantinli yıldız, "Buraya geldiğimde amacım şampiyonluğu almaktı. Amacımız zaten buydu. Sonunda amacımıza ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Ona odaklanacağız. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Başka bir kulüple kontratım var. Şartlar konuşuluyor. Ben burada çok mutluyum." diye konuştu.