Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı

BURUK: BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR GÖREV

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörlüğü'nün kendisi için çok önemli ve değerli bir görev olduğunu söyledi.

Sözlerine, "Büyük Galatasaray taraftarına saygılarımı, sevgilerimi ve hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum" diyerek giren Buruk, "Benim için çok önemli ve değerli bir görev. Bu göreve layık görüldüğüm için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.