Galatasaray'da Okan Buruk kararı. Dursun Özbek devrede
14.04.2026 10:10
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da Kocaelispor karşısında alınan beraberlik sonrası teknik direktör Okan Buruk için karar verildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u ağırlamıştı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı.
En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin hedefinde yer bulmuştu.
BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Takvim'in haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Buruk ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"SANA GÜVENİYORUZ"
Başkan Özbek'in Okan Buruk'a destek verdiği ve kalan 5 maçta duyduğu güveni yinelediği ifade edildi.
Ayrıca Dursun Özbek'in Gençlerbirliği maçına kadar Kemerburgaz'daki tesislere daha sık ziyaretlerde bulunacağı aktarıldı.
İDDİALARDAN RAHATSIZ
Haberin devamında başkan Dursun Özbek'in Buruk için gündeme gelen "Sezon bitince gönderilecek" iddialarından rahatsız olduğu ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapacağı kaydedildi.
RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Galatasaray, Süper Lig'de 68 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.