Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı

Oyuncu sağlığına çok önem verdiklerini aktaran İnce, "Burası, sağlık için spor yaptığımız bir yer değil. Çok önemli bir marka olan Galatasaray'ın mücadelesi var. Oyuncularımız, kendi durumlarının tamamen bilincinde. Tıbbi gerçekleri de unutmayarak bazı kararlar veriyoruz. Bu rotasyonla alakalı eleştiriler olabiliyor. Galatasaray taraftarının mutluluğu bizim için her şeyden önde. Bu takımın başarısı da her şeyden önde. Tıbbi gerçeklerin farkındayız. Oyuncuların sağlığını asla riske etmiyoruz. Sadece belli bir oranda oyuncularımızı, onların da fedakarlığıyla, rotasyon içinde kullanmak zorunda kaldığımız bir zaman geçiriyoruz. İnşallah yarın son derece başarılı bir 90 dakika oynarız." diye konuştu.