Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim Şampiyonlar Ligi kadrosu için harekete geçti. 4 futbolcuyla temasa geçen sarı kırmızılılar tarihi transferlere hazırlanıyor.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu için kollar sıvandı. Şampiyonluk sonrası Devler Ligi'ne direkt katılacak olan sarı kırmızılılar, yeni sezonda Avrupa'da başarı adına oldukça iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Yönetim 4 yıldızla temasa geçti.