Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu

Fanatik'in haberine göre; Boey sonrası bir türlü çare bulunamayan sağ bek krizini de çözmeye kararlı olan sarı kırmızılılar, reçeteyi yine eski oyuncusunda buldu. Boey’le görüşen Galatasaraylı yetkililer, yeni sezon için prensip anlaşması sağladı.