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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yönetim Şampiyonlar Ligi kadrosu için harekete geçti. 4 futbolcuyla temasa geçen sarı kırmızılılar tarihi transferlere hazırlanıyor.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu - 1

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu için kollar sıvandı. Şampiyonluk sonrası Devler Ligi'ne direkt katılacak olan sarı kırmızılılar, yeni sezonda Avrupa'da başarı adına oldukça iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Yönetim 4 yıldızla temasa geçti.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu - 2

Galatasaray’da en önemli değişim kalede yaşanacak. 14 yıllık Muslera dönemi sonrası 1 numaralı pozisyon bir başka isme teslim edilecek.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu - 3

Kaleci listesinde Alex Meret, Gabriel Brazao, Hugo Souza ve Lucas Perri var.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu - 4

Fanatik'in haberine göre; Boey sonrası bir türlü çare bulunamayan sağ bek krizini de çözmeye kararlı olan sarı kırmızılılar, reçeteyi yine eski oyuncusunda buldu. Boey’le görüşen Galatasaraylı yetkililer, yeni sezon için prensip anlaşması sağladı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu - 5

Galatasaray, Alman devinden bir başka büyük haber daha bekliyor. Bayern’in yıldız futbolcusu Leroy Sane’ye sunduğu sözleşme teklifinin süresi pazartesi gününe kadar sona erecek.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi operasyonu: Transfer listesi belli oldu - 6

Galatasaray'ın tarihi transferi ise Manchester City’deki sözleşmesi bitecek olan ve kulüpten ayrılacağı açıklanan dünyaca ünlü yıldız Kevin de Bruyne olacak.

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