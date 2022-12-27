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Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları: Mauro Icardi çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Türkiye'ye dönen Mauro Icardi de bireysel saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları: Mauro Icardi çalışmalara başladı - 1

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında perşembe günü deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.


Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları: Mauro Icardi çalışmalara başladı - 2

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Geniş alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları: Mauro Icardi çalışmalara başladı - 3

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas'a hareket edecek.


Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları: Mauro Icardi çalışmalara başladı - 4

Galatasaray’da Türkiye'ye dönen Mauro Icardi bireysel saha çalışmalarına başladı.

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