Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları: Mauro Icardi çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında perşembe günü deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Geniş alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas'a hareket edecek.
Galatasaray’da Türkiye'ye dönen Mauro Icardi bireysel saha çalışmalarına başladı.