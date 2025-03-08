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Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Meksika basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 2 puan bırakan sarı - kırmızılılarda yeni transfer Carlos Cuesta, taraftarların eleştiri odağındaki isim olmuştu.

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Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 2

PENALTIYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 85. dakikasında penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Haris Hajradinovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuş ve skor 3-3'e gelmişti.

Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 3

TALİP ÇIKTI

Yaşananlar sonrası Galatasaray 2 puan bırakırken, taraftarlar Kolombiyalı stopere büyük tepki göstermişti. Moralinin hayli bozuk olduğu öğrenilen Cuesta'ya talip çıktığı iddia edildi.

Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 4

SERGIO RAMOS'UN YANINA

Meksika'dan azteca'nın haberine göre Sergio Ramos ile kadrosunu güçlendirmesine rağmen daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Monterrey, Galatasaray'da forma giyen Carlos Cuesta'yı gündemine aldı.

Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 5

TRANSFERDEKİ TEK PROBLEM

Meksika Ligi ekibinin kısa sürede transferi tamamlamak istediği belirtilirken, Monterrey için tek sıkıntının yabancı sınırına takılma ihtimali olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 6

DEMICHELIS'İN KARAR ZAMANI

Bu durumda da teknik direktör Martin Demichelis'in kadroda yer açmak için hangi oyuncuyu dışarıda bırakması gerektiğine karar vermek zorunda olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak - 7

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 505 dakika süre aldı.

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