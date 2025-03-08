Galatasaray'da tepki çeken transfere talip çıktı! Sergio Ramos'un partneri olacak
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Meksika basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 2 puan bırakan sarı - kırmızılılarda yeni transfer Carlos Cuesta, taraftarların eleştiri odağındaki isim olmuştu.