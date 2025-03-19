Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı - kırmızılıların, Nijeryalı yıldızın bonservisi için gereken bonservisi bulma yolunda önemli yol kat ettiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.