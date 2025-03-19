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Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı - kırmızılıların, Nijeryalı yıldızın bonservisi için gereken bonservisi bulma yolunda önemli yol kat ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 1

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.

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Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 2

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı - kırmızılıların en önemli gol silahı olan ve 20 kez fileleri sarsarak şu anda gol krallığı listesinde zirvede bulunan Osimhen'in geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 3

Adı dünya devleriyle anılan ve 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan Nijeryalı santrfor için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 4

Sabah'ın haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir forma sponsorluğu anlaşmasına imza atacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 5

Haberin devamında sarı - kırmızılı kulübün bu sponsorluktan 5 sezon için en az 50 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 6

Dursun Özbek'in, bu gelirle birlikte taraftarlara yapılacak foma kampanyasını da devreye sokarak büyük bir parayı Galatasaray kasasına koymasının beklendiği yazıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 7

Bu planla birlikte Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini alabilmek için devlerin arasına adını yazdırdığı belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen için aranan kan bulundu: "Tamam" dediği an devreye girecek - 8

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 26 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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