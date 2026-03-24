Galatasaray'da Victor Osimhen için Fenerbahçe seferberliği. Kaçıracağı maçlar ve oynayamayacağı süre

24.03.2026 08:23

Batuhan Durmuş

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası kolundan ameliyat edilen Galatasaraylı Victor Osimhen'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıktığı maçta sakatlıklar üst üste yaşanmıştı.

ÇOKLU KIRIK VE AMELİYAT

Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Victor Osimhen, sakatlanmasıyla birlikte ilk yarının sona ermesinin ardından ikinci yarının başında yerini Noa Lang'a bırakmıştı.

 

Kolunda çoklu kırık olduğu açıklanan yıldız futbolcu, Nijerya'da geçirdiği iznin ardından dün ameliyata alındı.

1 AY UZAK KALACAK

Üç saat süren operasyon başarılı geçti ve Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

 

Sabah'ın haberine göre Nijeryalı futbolcu, en az 1 ay boyunca takımdan ayrı kalacak.

HANGİ MAÇLARDA OLMAYACAK?

Haberin devamında Osimhen'in Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Gençlerbirliği müsabakasında da yer alamayacak.

FENERBAHÇE SEFERBERLİĞİ

Victor Osimhen için kritik tarihin 26 Nisan haftasındaki Fenerbahçe derbisi olduğu aktarıldı. Ameliyat sonrası iyileşme sürecine göre Osimhen'in Fenerbahçe maçına yetiştirilmek istendiği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol-7 asistlik bir performans sergiledi.