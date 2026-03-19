Galatasaray'da Victor Osimhen şoku, Liverpool maçını tamamlayamadı
19.03.2026 00:06
Son Güncelleme: 19.03.2026 00:08
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçının ilk yarısında sakatlandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıktı.
Anfield'da oynanan müsabakanın henüz 10. dakikasında sarı-kırmızılıları endişelendiren bir durum yaşandı.
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Victor Osimhen, Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunu tutarak yerde kaldı.
Mücadelenin hakemi, sağlık ekiplerini saha içine davet etti ve Osimhen'in ilk tedavisi saha içinde yapıldı.
Liverpool takımının oyuncuları Nijeryalı futbolcuya tepki gösterirken, Osimhen çok sinirlendi ve ayağa kalkarak rakipleriyle tartıştı.
Daha sonra tedavisine saha dışında devam edilen Victor Osimhen'in koluna bandaj takıldı ve başarılı futbolcu maça bir süre böyle devam etti.
22. dakikada oyunun durmasıyla teknik heyetin yanına gelen Osimhen, kendisini biraz daha denemek istediğini söyledi ve koluna yeni bir bandaj yaptırdı.
Kolunu hareket ettirmekte güçlük çektiği görülen Osimhen, ikinci yarıda sahaya çıkamadı ve maçın kalan bölümünü yedek kulübesinde geçirdi.
Victor Osimhen'in yerine ise ikinci yarının başında Noa Lang oyuna dahil oldu.