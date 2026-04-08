Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu
08.04.2026 11:05
Selim Başeğmezer
Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası kolunda kırık oluşan Galatasaraylı Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu.
Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen'in kolunda kırık olduğu açıklanmıştı.
1 AY SAHALARDAN UZAK
İngiltere'deki maçın ilk yarısını tamamladıktan sonra oyundan alınan Nijeryalı futbolcunun 1 aylık süre boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.
DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU
Salonda kendisine verilen program dahilinde çalışan Victor Osimhen'in yeniden forma giyebileceği maç belli oldu.
DERBİ PLANI
Sabah'ın haberine göre yıldız golcü, Fenerbahçe derbisine hazır olacak.
YER ALAMAYACAĞI MAÇLAR
Trabzonspor deplasmanında bulunmayan Osimhen'in Süper Lig'deki Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyeceği ve ayrıca Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Gençlerbirliği müsabakasında da yer alamayacağı öngörülmüştü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.