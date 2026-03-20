Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu. Taraftarları endişelendiren durum
20.03.2026 12:13
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan ve ön kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Anfield'da oynanan müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve toplam skorda 4-1 geride kalarak turnuvaya veda etmişti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın 7. dakikasında Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.
Galatasaray'dan sakatlıkla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir."
KAÇ HAFTA UZAK KALACAK?
Victor Osimhen'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağı ise belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Osimhen, erteleme maçı olan Göztepe karşılaşmasının tarihine göre ligde 3-4 (Trabzonspor, Kocaeli, Gençlerbirliği…) mücadelede forma giyemeyecek.
Golcü oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir karşılaşmada forma giyemeyecek.
HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ
Galatasaray sağlık ekibinin Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istediği öğrenildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.