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Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Galatasaray'da sezonu çifte kupayla bitirme hedefi devam ederken bir yandan da gelecek planları yapılıyor. Sarı - kırmızılıların yeni sezonunda geri dönecek iki futbolcu ve yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler çifte şampiyonluğa çevrilmişken, bir yandan da transfer çalışmalarına start verildi.

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Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 2

Şampiyonlar Ligi'nde dişe diş bir mücadele sergilemeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra veda edecek isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 3

HT Spor'un haberine göre Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesinin devreye girme ihtimali kalmadı.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 4

İtalyan ekibinin bedeli aşağı çekmeyi hedeflediği belirtilirken, Zaniolo'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 5

Sarı - kırmızılılardan kiralık olarak ayrılan Derrick Köhn'ün de Galatasaray'a dönme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 6

Werder Bremen'in 5.1 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu değerlendirmeye sıcak bakmadığı sol bek oyuncusunun geleceği sarı - kırmızılılarda şekillenecek.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 7

İki futbolcudan 20 milyon euro'luk bir kazanç elde etmeyi hedefleyen Galatasaray'da yaz transfer döneminde ödenecek olan para ise 15 milyon euro...

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 8

Jakobs'u Monaco'dan zorunlu satın alma maddesiyle kiralayan sarı - kırmızılılar, sezon sonunda 8 milyon euro ödeme yapacak.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 9

Fransa'nın Lens takımından kiralanan Frankowski için de şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Galatasaray'ın 7 milyon euro da bu futbolcu için ödemesi bekleniyor.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 10

Öte yandan ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Carlos Cuesta için ise yolun sonu gözüküyor.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor - 11

Haberin devamında Galatasaray'ın hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de performansı yetersiz bulunan Kolombiyalı futbolcu ile yazın yolları ayırmayı planladığı ifade edildi.

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