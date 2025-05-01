Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: İki yıldız ise geri dönüyor
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Galatasaray'da sezonu çifte kupayla bitirme hedefi devam ederken bir yandan da gelecek planları yapılıyor. Sarı - kırmızılıların yeni sezonunda geri dönecek iki futbolcu ve yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler çifte şampiyonluğa çevrilmişken, bir yandan da transfer çalışmalarına start verildi.