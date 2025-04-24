Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol futbolcunun, sarı - kırmızılı kulüpteki sözleşmesini tamamlamadan geri döneceği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale adını yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.