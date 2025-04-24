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Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol futbolcunun, sarı - kırmızılı kulüpteki sözleşmesini tamamlamadan geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 1

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale adını yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 2

Sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde Milan'dan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 3

A Bola'nın haberine göre Morata, Galatasaray ile bulunan kiralık sözleşmesinin sona ermesini beklemeden Milan'a dönebilir.

Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 4

İspanyol futbolcunun Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmaması ve sarı - kırmızılıların da hücuma yeni bir takviye yapacak olmasından dolayı Milan'a geri döneceği ifade edildi.

Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 5

Haberin devamında Morata'nın sezonu tamamladıktan sonra İtalya'ya dönmeyi planladığı vurgulandı.

Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 6

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan 32 yaşındaki hücumcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 7
Galatasaray'da yeni transfer için yolun sonu: Geri dönüşü açıkladılar - 8
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