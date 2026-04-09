Galatasaray'da zafer sonrası yıldız ismin ayrılığını açıkladı. "Yüzde 99 gitti"
09.04.2026 10:06
Selim Başeğmezer
Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi yendiği maçın ardından dikkat çeken bir yorum geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Göztepe deplasmanına çıktı.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alpe Yılmaz, 19. dakikada Allan Godoi (k.k.) ve 75. dakikada Mario Lemina kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 50'de Juan Santos'tan geldi.
Bu skorun ardından Galatasaray, maç eksikliğini tamamladı ve 67 puanla en yakın rakiplerinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontraspor'da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İşte Kahveci'nin sözleri:
"BARIŞ ALPER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"
"Galatasaray maçı çok iyi analiz etti. Sane ilk yarıda iyi oynadı. Barış Alper'İn kafa golünde kestiği top özellikle… Barış Alper yine üzerine düşeni yaptı forvet hattında. İkinci yarıdaki Galatasaray, kornerden gol attı o kadar, onun dışında hiçbir şey yok. Ama sonuçta Göztepe gibi bir deplasmandan 3 puanla dönüyorsun."
"MAÇIN KIRILMA ANI..."
"Maçın en kritik anı dakika 59, altıpas değil 3 pas resmen. Janderson o topu dışarıya vurmayı nasıl başardı, kimse anlamadı. Yüz kere olsun aynı pozisyon 99'u girer. Bu anda kaçtı. Trabzonspor deplasmanında Galatasaray'ın beklenen oyun yoktu onlardan. Bugün çıkan kadroyla diğer takımlardan daha iyi olduğunu gösterdi."
"KABUL EDİLEMEZ"
"Bugün ilk defa 11 oldu Aspirilla, ne yalan söyleyeyim bana sürpriz oldu. Uğurcan yine bana göre Galatasaray'ın en iyisiydi. Bir kurtarışı var, kurtardı döndü top İlkay golü attı. 1-1 olmak var, 2-0 olmak var! Diğer tarafta Galatasaray'ın ikinci yarısı kabul edilemez! Edilemez! İlk yarıdaki oyundan sonra nasıl bu kadar kötü oynayabilirsin."
"İSTATİSTİKLER, GALATASARAY BIRAKMIYOR DİYOR"
“İlk yarıda özgüvenli bir Galatasaray'dı. Hele 2-0'dan gelip de Göztepe 2-2 yapsaydı beraberlik mağlubiyet gibi olurdu Galatasaray'a. Janderson'un atamadığı golün xG'si 0.95! Ama futbol da böyle bir şey işte. Kalan 18 puanlık dilimde 4 puan farkla lider. Bugüne kadarki istatistikler Galatasaray yarışta buradan bırakmıyor diyor. Göreceğiz.”
"BENCE YÜZDE 99 GİTTİ"
"Icardi'yi ilk 11'de görmediğimiz an ben şunu düşündüm: "seneye yoksun, elveda" denildiğini düşünüyorum. Osimhen yokken, sahada Icardi olmuyorsa ”teşekkür ediyoruz, buraya kadar" denildi diye düşünüyorum. Icardi için attıkları atmadıkları bir kenara bence en önemli olan ruh hali. Kulübedeki halleri biraz da ona olan sevgiyi azalttı. Bence yüzde 99 sene sonu gitti."
"HAKKI VERİLEREK VEDA EDİLMELİ"
"Galatasaray'dan bir Icardi geçti. Giderken de hakkını teslim ederek veda edilmeli. Hani biz bazen kötü vedalar ediyoruz ya… Icardi iyi bir vedayı hak ediyor."