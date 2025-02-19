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Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde "Altay Kar Fırtınası" için önlem almaya hazırlanıyor. Maç saatinde yoğun kar yağışının zeminde olumsuz etki yaratabileceğini düşünen sarı-kırmızılı yönetimin sahaya branda çekeceği öğrenildi. Peki Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi? İşte dev maç öncesi Galatasaray'ın kar fırtınasına alacağı önlemler...

Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi? - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1'in rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. 

Mücadele öncesinde İstanbul'u etkisi altına almaya başlayan Altay Kar Fırtınası nedeniyle gözler maç saatinde yaşanabilecek olumsuz koşullara çevrildi. 

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Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi? - 2

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray yönetiminin maç saatinde yaşanması beklenen kar fırtınası öncesi alarma geçtiği ve çalışma başlattığı kaydedildi.

Bu çalışmalara göre sarı-kırmızılılar, zemine branda çekecek, ışıklar ve ısıtıcıları çalışır durumda bırakacak.

Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi? - 3

Önlemlere rağmen yoğun kar yağışıyla birlikte zeminin dolması durumunda ise kar küreme araçları devreye girecek. 

Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi? - 4

MAÇ ERTELENECEK Mİ?

Maç saatinde yaşanması beklenen yoğun yağış öncesi UEFA yetkililerinden karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. 

İstanbul'u etkisi altına almaya başlayan kar yağışının zeminde olumsuz bir etki yaratması, maçın ertelenmesine neden olabilir. 

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