Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi?

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray yönetiminin maç saatinde yaşanması beklenen kar fırtınası öncesi alarma geçtiği ve çalışma başlattığı kaydedildi.

Bu çalışmalara göre sarı-kırmızılılar, zemine branda çekecek, ışıklar ve ısıtıcıları çalışır durumda bırakacak.