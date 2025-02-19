Galatasaray'dan Altay Kar Fırtınası'na önlem: AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde "Altay Kar Fırtınası" için önlem almaya hazırlanıyor. Maç saatinde yoğun kar yağışının zeminde olumsuz etki yaratabileceğini düşünen sarı-kırmızılı yönetimin sahaya branda çekeceği öğrenildi. Peki Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi? İşte dev maç öncesi Galatasaray'ın kar fırtınasına alacağı önlemler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1'in rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.
Mücadele öncesinde İstanbul'u etkisi altına almaya başlayan Altay Kar Fırtınası nedeniyle gözler maç saatinde yaşanabilecek olumsuz koşullara çevrildi.