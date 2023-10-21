Galatasaray'dan Anıtkabir'i ziyareti
Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'e gitti.
Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, kongre üyeleri, amatör branştaki sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı.