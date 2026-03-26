Galatasaray'dan apar topar gönderilmişti, Brezilya'dan karar bekleniyor
26.03.2026 17:05
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklenen performansı gösterememişti.
Sarı-kırmızılı taraftarların eleştirisine maruz kalan ve kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı stoper, sezon başında Vasco da Gama'ya kiralanmıştı.
HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Vasco da Gama, 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cuesta için henüz nihai kararını vermiş değil...
RTI Esporte'nin haberine göre son maçlarda ilk 11'de yer bulamamasına rağmen Vasco da Gama, Cuesta'yı önemli bir isim olarak görüyor.
EN ÖNEMLİ KRİTER...
Haberin devamında 27 yaşındaki futbolcunun geleceğini, sezonun geri kalanında göstereceği performans ve istikrarının belirleyeceği kaydedildi.
İlk 11'e geri dönmek istediği belirtilen Carlos Cuesta'nın da takımda kalmayı hedeflediği ifade edildi.
Vasco da Gama formasıyla 24 maçta boy gösteren Cuesta, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.