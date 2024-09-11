Galatasaray'dan ayrılan futbolcular form tuttu
Galatasaray'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarında göz doldurdu. Tete, Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gol atarken, Derrick Köhn Werder Bremen'de asist yaptı. Ndombele, Nice'te haftanın 11'ine seçildi, Kerem Aktürkoğlu ise A Milli Takım'da hat-trick yaptı.
TETE'DEN 3 GOLLÜK PERFORMANS
Yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarında kendini buldu.
Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan ekibiyle çıktığı 8 resmi maçta 3 gollük katkı sağladı.