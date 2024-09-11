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Galatasaray'dan ayrılan futbolcular form tuttu

Galatasaray'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarında göz doldurdu. Tete, Panathinaikos'ta 8 maçta 3 gol atarken, Derrick Köhn Werder Bremen'de asist yaptı. Ndombele, Nice'te haftanın 11'ine seçildi, Kerem Aktürkoğlu ise A Milli Takım'da hat-trick yaptı.

Galatasaray'dan ayrılan futbolcular form tuttu - 1

TETE'DEN 3 GOLLÜK PERFORMANS

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılan futbolcular, yeni takımlarında kendini buldu.

Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan ekibiyle çıktığı 8 resmi maçta 3 gollük katkı sağladı.

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Galatasaray'dan ayrılan futbolcular form tuttu - 2

KÖHN SKOR KATKISIYLA BAŞLADI

Sarı-kırmızılılarda ayrılarak Werder Bremen yolunu tutan bir başka oyuncu Derrick Köhn ise ilk maçında asist yaparak skor katkısı sağladı.  

Galatasaray'dan ayrılan futbolcular form tuttu - 3

NDOMBELE HAFTANIN 11'İNDE

Satın alma opsiyonu kullanılmayan ve OGC Nice yolunu tutan Tanguy Ndombele, Fransız ekibin formasıyla Ligue 1'de haftanın ilk 11'inde yer aldı. 

Galatasaray'dan ayrılan futbolcular form tuttu - 4

KEREM'DEN HAT-TRICK

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla İzlanda karşısında hat-trick yaparak Portekizli taraftarları heyecanlandırdı.

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