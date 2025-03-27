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Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu

Bundesliiga devi Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlanmıştı. Davies'in 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, savunma kurgusunun nasıl olacağına dair dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Galatasaray'dan Bayern'e transferiyle büyük ses getiren Sacha Boey ise kadroda son seçenek olarak yazıldı.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 1

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, hem Tük hem de Dünya basınında büyük ses getirmişti.

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Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 2

Bayern'e transferi sonrasında kısa süre içinde sakatlanan Boey, geri dönüşünün ardından forma istikrarı yakalayamamıştı.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 3

Alman devinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun sakatlandığı duyurulmuştu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sol dizinden sakatlanan Fransız stoper Upamecano'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Davies'in durumunun daha ciddi olduğu belirtilmişti. Sağ dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edilen Kanadalı milli futbolcunun ameliyat edildikten sonra sahalardan 6 ay kadar uzak kalacağı ifade edilmişti.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 4

İki futbolcunun sakatlığının ardından Bayern Münih'in savunmadaki kurgusunun nasıl olacağına dair Bundesliga.com'da çarpıcı bir değerlendirme yapıldı.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 5

Yapılan analizde Davies'in alternatifleri olarak Raphael Guerreiro ve Hiroki Ito'nun öne çıktığı belirtildi. İki isimden birinin ilk 11'de kendisine yer bulacağı yazıldı.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 6

Upamecano'nun yerine ise Eric Dier'ın Kim Min-Jae ile stoper ikilisini oluşturacağı ifade edilirken, sağ bekte şu an için bir değişime gidilmesinin öngörülmediği kaydedildi.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 7

Sacha Boey'in sadece Laimer'in yedek kalması ve Stanisic'in stoper oynaması durumunda sağ bekte kendisine yer bulabileceği öne sürüldü. Boey'in teknik heyet tarafından son seçenek olarak görüldüğü aktarıldı.

Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu - 8

Bu sezon Bayern formasıyla 12 resmi maçta forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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