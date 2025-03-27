Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu
Bundesliiga devi Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlanmıştı. Davies'in 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, savunma kurgusunun nasıl olacağına dair dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Galatasaray'dan Bayern'e transferiyle büyük ses getiren Sacha Boey ise kadroda son seçenek olarak yazıldı.
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, hem Tük hem de Dünya basınında büyük ses getirmişti.