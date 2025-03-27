Galatasaray'dan ayrıldı; bir türlü formayı göremedi, şimdi de son seçenek oldu: Sacha Boey'in Bayern kariyeri dibe vurdu

Alman devinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun sakatlandığı duyurulmuştu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sol dizinden sakatlanan Fransız stoper Upamecano'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Davies'in durumunun daha ciddi olduğu belirtilmişti. Sağ dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edilen Kanadalı milli futbolcunun ameliyat edildikten sonra sahalardan 6 ay kadar uzak kalacağı ifade edilmişti.