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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin ardından 4 yıllık anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Ayrıca milli oyuncunun yeni kontratındaki serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı - 1

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Barış Alper Yılmaz'ın kontrat detayları ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre, tarafların milli ara öncesi yapılan görüşmede el sıkıştığı ve imzalar için ara transfer döneminin beklendiği kaydedildi.

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı - 2

SÖZLEŞME DETAYLARI

Yeni yapılacak sözleşmeye göre, milli oyuncu ile 4 yıllık mutabakata varıldığı ve ilk sezon için 1.7 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca her sezon maaşına 100 bin euro zam yapılacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı - 3

SERBEST KALMA MADDESİ

Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Ancak bu maddede rakamın hangi seviye üzerinde belirleneceği ise ilerleyen günlerde yeniden görüşülecek.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı - 4

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri Okan Buruk'un talebi doğrultusunda değerlendirmeden geri çevirmişti.

Barış Alper'in sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği belirtildi. 

Bu nedenle serbest kalma maddesinin sözleşmeye eklenmesi durumunda imzaların Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra atılması da seçenekler arasında yer alıyor. 

Sarı-kırmızılı formayla 121 resmi maça çıkan Barış, bu mücadelelerde 15 gol atıp, 15 asistlik skor katkısı sağladı. 

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