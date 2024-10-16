Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin ardından 4 yıllık anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Ayrıca milli oyuncunun yeni kontratındaki serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.
Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Barış Alper Yılmaz'ın kontrat detayları ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre, tarafların milli ara öncesi yapılan görüşmede el sıkıştığı ve imzalar için ara transfer döneminin beklendiği kaydedildi.