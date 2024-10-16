Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: Serbest kalma bedeli ortaya çıktı

SÖZLEŞME DETAYLARI

Yeni yapılacak sözleşmeye göre, milli oyuncu ile 4 yıllık mutabakata varıldığı ve ilk sezon için 1.7 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca her sezon maaşına 100 bin euro zam yapılacağı aktarıldı.