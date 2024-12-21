Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada Süper Lig'de dün oynanan ikas Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili konuştu. Öztürk, "Sanıyorum bununla ilgili basın açıklaması olacaktır TFF Başkanı'nın, Eyüpspor'un hakkının yenip yenmediğine dair. Biz taraf olduğumuz için bana göre orada Eyüpspor'un hakkı yendi, Avrupa yolunda giderken 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. Mutlaka federasyon başkanımız benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapar." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçı öncesinde, "Kayseri en çok zorlandığımız, bugüne dek en fazla puan kaybı yaşadığımız deplasmanlardan birisi." ifadelerini kullandı.