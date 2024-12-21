Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: Eyüpspor'un 2 puanı gasp edildi

"Arkasından Eyüp'ün bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ben ofsayt zannettim, o kadar net bir goldü ki. Baktım faulmüş. Federasyon başkanımız 19 takımın tamamının maçlarını takip ediyor. Tahmin ediyorum ki sadece büyük takımları takip etmiyor. 2 hafta önceki Galatasaray-Eyüpspor maçını büyük bir ilgiyle izlemiş ve Eyüpspor'un hakkının yendiğini söylüyor. Sanıyorum bununla ilgili basın açıklaması olacaktır TFF Başkanı'nın, Eyüpspor'un hakkının yenip yenmediğine dair. Biz taraf olduğumuz için bana göre orada Eyüpspor'un hakkı yendi, Avrupa yolunda giderken 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. Mutlaka federasyon başkanımız benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapar."