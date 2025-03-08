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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho'ya göndermeli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 1

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, zirve yarışındaki ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı atışmaları devam ediyor. "Demeç savaşlarının" son perdesinde Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı - lacivertli kulüp ve teknik direktör Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. Kale Arkası YouTube kanalına konuşan Eray Yazgan'ın sözleri şu şekilde:

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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 2

"SANKİ BİZE 3 ATTILAR"

"Puan farkı 8'den 4'e düştü diye panik havası var. Ama bu puan farkını 8'e çıkaran da yine bu takım, bu hoca, bu yönetim. Asıl panik yapması gereken bizim rakiplerimiz. İki hafta önce Fenerbahçe ile maçımız oldu, biz bekledik ki bizi yenmeye yönelik oyunları olsun ama hiç öyle havaları yoktu. Maçtan sonra sanki bizim düzenli olarak yaptığımız gibi bize 3 tane atıp da dönmüşler gibi açıklamaları oldu. Eğer Fenerbahçe'yi bir takım eller, iteklemeler olmazsa, onların da çok zor maçları olduğunu düşünüyorum. Bodrumspor, Sivasspor sınırda. Geçmişte olduğu gibi iteklemeler kendilerine yapılmazsa ciddi puanlar kaybedeceklerine inanıyorum."

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 3

"FENERBAHÇE'NİN 11 KIRMIZI KART GÖRMESİ GEREKİYORDU"

"26 hafta içinde Fenerbahçe, 11 tane kırmızı kart görmesi gerekirken 1 tane bile kırmızı kart görmemiş. Lig'in kırmızı kart gösterilmeyen tek takımı. Toplam 39 tane görmesi gereken sarı kart Fenerbahçe'ye gösterilmemiş! Bu sarı kartların 6 tanesi çift sarı karttan kırmızı olması lazım. Ayrıca 5 tane direkt kırmızı kartları verilmedi. Fenerbahçe maçlarında 26 hafta içinde rakiplerine 10 tane penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş!"

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 4

"KÜFÜRLERDEN DOLAYI SEVK OLMAMIŞ"

"Son 3 ayda TFF'ye 17 tane başvurumuz oldu. Hiçbirisine yanıt almadık. Yayıncı kuruluş tam 9 defa Kasımpaşa tribünlerinin ettiği küfürlerden dolayı sesi kıstı. Sonra sevklere bakıyoruz. Bu küfürlerden dolayı sevk olmamış."

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 5

"CİHAN AYDIN ÜZERİNDEN ALGI YAPMAK İSTİYORLAR"

"Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını IFAB protokolüne göre VAR'ın davet etmek zorunda olduğu ama davet etmediği bir pozisyon olduğu için paylaştıklarını açıkladılar. Sezon başından beri böyle 46 tane pozisyon var. Cihan Aydın'ın yönettiği 3 maçımızın 2'sinde puan kaybettik ve penaltılarımız verilmedi. Fenerbahçeli olduğu ortaya çıkan Mehmet Türkmen'in kendi maçlarına verildiği havasını dağıtmak için Cihan Aydın üzerinden algı yapmaya çalışıyorlar. Havuzda 50 hakem var, 26 maçın 4 tanesini bu Fenerbahçeli hakem yönetti."

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 6

"SADECE VINCIC'İ İSTEMEDİK, ONU VERDİLER"

"Bizim için yabancı veya yerli hakem fark etmiyor. Yeter ki iyi hakem olsun. Bizim duruşumuz bu. Sadece bir isim olmasın. Vincic... Onu da geldiler, bizim maçımıza verdiler."

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 7

"MOURINHO İFADE VERECEK"

"Siz Türkler şöylesiniz böylesiniz dediğiniz zaman bu bir ırkçı söylemdir. Mourinho'nun aylardır söylemleri, Türk insanını hor gören söylemlerine birinin dur demesi gerekiyordu. Allah kimseyi, Türk halkına edilen hakaretleri savunmak durumunda bırakmasın. Acun Ilıcalı başta olmak üzere topyekun bu gayretin içindeler! TFF, 42. maddeden sevk etmeliydi Mourinho'yu. Ayrımcılık var burada net şekilde. Kendisi hakkında savcılığa başvurumuz oldu. İfadesini verecek."

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil - 8

"PR ÇALIŞMASININ BİR TEZAHÜRÜ"

"Drogba dahil, Mourinho hakkında paylaşımlar yapanlar PR çalışmasının bir tezahürü. Rangers maçını izleme imkanınız oldu mu? Ne yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Talisca'nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho'nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik."

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