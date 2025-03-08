Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya gönderme: Sanki 3 atıp döndüler | Bu bir PR çalışması, Drogba da buna dahil
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho'ya göndermeli açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, zirve yarışındaki ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı atışmaları devam ediyor. "Demeç savaşlarının" son perdesinde Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı - lacivertli kulüp ve teknik direktör Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. Kale Arkası YouTube kanalına konuşan Eray Yazgan'ın sözleri şu şekilde: