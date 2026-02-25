Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti, gerçek ortaya çıktı. Herhangi bir maçta oynamayacak
25.02.2026 21:22
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray altyapısından yetişen ancak daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Hakan Balta ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişti.
17 yaşındaki futbolcu, sürpriz bir şekilde Galatasaray'dan ayrılarak ezeli rakip Fenerbahçe'ye imza attı.
BU SEZON OYNAYAMAYACAK
Sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıkan genç futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre Çağrı Hakan Balta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla herhangi bir maçta forma giyemeyecek.
Haberin devamında Balta'nın Fenerbahçe Futbol A Takımı ile sadece antrenmanlara çıkacağı, herhangi bir maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.
Fenerbahçe ve Çağrı Hakan Balta arasındaki profesyonel bağlantının, ailesinin muvaffakiyle antremanlara çıkması şeklinde olduğu aktarıldı.
Çağrı Hakan Balta, 18 yaşına girse bile bu sezon Fenerbahçe formasını terletemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN YAPACAĞI ÖDEME
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a 3-4 milyon TL'lik bir yetiştirme bedeli ve sonraki transferden yüzde 10 pay ödeyeceği öğrenilmişti.
PERFORMANSI
Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta boy gösteren Çağrı Balta, 6 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.