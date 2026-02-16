Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı. "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
16.02.2026 15:42
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi İtalyan basınına özel bir röportaj verdi.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Buruk; takımın gidişatı, kadro derinliği ve Hakan Çalhanoğlu transferine dair açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri:
"TARAFTARLARIMIZ ÇILGINA DÖNÜYOR"
"Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor!"
"OSIMHEN VE ICARDI FORMUNUN ZİRVESİNDE"
"Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil."
"BELKİ SERIE A'YA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNERİM"
“Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim.”
"HAKAN ÇALHANOĞLU'NU BEKLİYORUZ"
"Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz."