Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Dizinde esneme oldu, ağrısı çok"
Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak mücadeledeye devam edemeyen Mauro Icardi ile ilgili "Mauro ile ilgili yarın sabah MR çekeceğiz. Ondan sonra netleştireceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var veya yok diyemiyoruz. Ağrısı çok. Şimdilik tedavisini yaptık. Yarın MR çekilecek" dedi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Müsabakanın 82'nci dakikasında sakatlık yaşayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, oyuna devam edemedi ve sahayı sedye ile terk etti.