Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Dizinde esneme oldu, ağrısı çok"

"AĞRISI ÇOK"

Müsabakada 2 gol kaydeden Victor Osimhen'in yorgunluk nedeniyle oyundan çıktığını belirten İnce, "Mauro ile ilgili yarın sabah MR çekeceğiz. Ondan sonra netleştireceğiz. Dizinde bir esneme oldu. Bağ hasarı var veya yok diyemiyoruz. Ağrısı çok. Şimdilik tedavisini yaptık. Yarın MR çekilecek. Sonrasında resmi olarak açıklayacağız. Dizin içinde muayene ile anlayabileceğin bağlar var ama hiçbir şey yok desem sonra bir şey çıksa saçma bir şey olur. MR'ı bekleyip konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.