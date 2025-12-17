Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Sözleşme yenilecek mi?

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin durumuna değinen Yazgan, “Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü.” dedi.