Galatasaray'dan Icardi paylaşımı: Yeniden Florya'da
Galatasaray'da sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavi sürecine sarı-kırmızılıların gözetiminde devam etmek üzere dün akşam İstanbul'a geldi. Arjantinli golcü bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde görüldü.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak sedyeyle oyundan alınan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilmiş ve sezonu kapatmıştı.
Arjantinli yıldız ülkesinde gördüğü tedavi sürecine kulüp gözetiminde devam edeceğinden dolayı dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.