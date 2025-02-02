Galatasaray'dan Icardi paylaşımı: Yeniden Florya'da

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak sedyeyle oyundan alınan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilmiş ve sezonu kapatmıştı.

Arjantinli yıldız ülkesinde gördüğü tedavi sürecine kulüp gözetiminde devam edeceğinden dolayı dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.