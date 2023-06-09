Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri)
Şampiyon Galatasaray, Premier Lig’de bu sezon küme düşen Southampton’un golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
GALATASARAY’DAN PAUL ONUACHU HAMLESİ
Şampiyon Galatasaray, Premier Lig’de bu sezon küme düşen Southampton’un golcüsüne göz dikti.
Sacha Tavolieri’nin haberine göre; Galatasaray ve Union Berlin’in Southampton forması giyen Paul Onuachu ile ilgilendiği belirtildi.
29 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 33 maçta 17 gol kaydetti.
Southampton, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde KRC Genk’ten 18 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.