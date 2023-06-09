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Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri)

Şampiyon Galatasaray, Premier Lig’de bu sezon küme düşen Southampton’un golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 1

GALATASARAY’DAN PAUL ONUACHU HAMLESİ

Şampiyon Galatasaray, Premier Lig’de bu sezon küme düşen Southampton’un golcüsüne göz dikti.

Sacha Tavolieri’nin haberine göre; Galatasaray ve Union Berlin’in Southampton forması giyen Paul Onuachu ile ilgilendiği belirtildi.

29 yaşındaki Nijeryalı, bu sezon 33 maçta 17 gol kaydetti.

Southampton, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde KRC Genk’ten 18 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 2

BARCELONA NEYMAR'I MI İSTİYOR?

Şampiyon Barcelona'nın Neymar'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Neymar'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını söylerek iddiaları yalanladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Xavi, "Neymar'ı arkadaş olarak çok seviyorum ama transfer söylentilerini duyunca çok şaşırdım. O, planlarımız arasında yok." dedi.

31 yaşındaki Neymar'ın Paris Saint-Germain ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 3

FENERBAHÇE, DZEKO'YU İSTİYOR

La Repubblica gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık teklif yaptığına yer verildi.


Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 4

GALATASARAY'I TAKİBE ALDI: BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

A Spor'da katıldığı canlı yayında; Felix'in Galatasaray'ı sosyal medyada takibe alması konusunda kendisine soru yöneltilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iddiaları yalanlamayarak kafa karıştıran bir cevap verdi. Özbek, "Bu durum Galatasaray'ın ne kadar önemli bir kulüp olduğunu gösteriyor." dedi.


Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 5

Trabzonspor'da Daniel Orsic'in transferinde geri sayım sürüyor. Bordo-mavililer, Hırvat oyuncuyla el sıkışırken Southampton'la pazarlıklarda sona gelindi.

(Fotomaç)


Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 6

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'ın sol bek için gündeminde yer alan Raphael Guerreiro, Bayern Münih'le anlaşmaya yakın.

(Fanatik)


Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri) - 7

Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk transferini Türkiye Kupası finalinin ardından açıklayacağı ifade edildi. Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'le her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edilirken Rodrigo Becao'nun transferinde de sona gelindiği kaydedildi.

(Sözcü)

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