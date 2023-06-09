Galatasaray’dan Paul Onuachu hamlesi (9 Haziran 2023 transfer haberleri)

BARCELONA NEYMAR'I MI İSTİYOR?



Şampiyon Barcelona'nın Neymar'ı transfer etmek istediği iddia edildi.



Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Neymar'ın transfer gündemlerinde bulunmadığını söylerek iddiaları yalanladı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Xavi, "Neymar'ı arkadaş olarak çok seviyorum ama transfer söylentilerini duyunca çok şaşırdım. O, planlarımız arasında yok." dedi.



31 yaşındaki Neymar'ın Paris Saint-Germain ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





