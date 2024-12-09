NTV.COM.TR

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?)

Galatasaray, futbolcuları Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın MR sonuçlarına dair açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede; Osimhen'de sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma vekanama, Barış Alper'de ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği duyuruldu. Barış Alper'in 3 hafta Osimhen'in ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte ayrıntılar ve iki futbolcunun kaçıracağı maçlar...

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?) - 1

Galatasaray, futbolcuları Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın MR sonuçlarına dair açıklama yayınladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?) - 2

Yapılan açıklamada, Osimhen'de sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper'de ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ile ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği paylaşıldı.

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?) - 3

Barış Alper'in 3 hafta Osimhen'in ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Her iki futbolcu Avrupa Ligi'ndeki Malmö, Süper Lig'deki Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak. 

Barış Alper bu maçlara ek olarak ligdeki Göztepe maçında da forma giyemeyecek. 

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?) - 4

Sarı kırmızılardan yapılan açıklama şöyle:


"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?) - 5

"Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?) - 6

"Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

DAHA FAZLA GÖSTER