Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in MR sonuçları paylaşıldı (Hangi maçlarda forma giyemeyecekler?)
Galatasaray, futbolcuları Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın MR sonuçlarına dair açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede; Osimhen'de sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma vekanama, Barış Alper'de ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği duyuruldu. Barış Alper'in 3 hafta Osimhen'in ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte ayrıntılar ve iki futbolcunun kaçıracağı maçlar...
Galatasaray, futbolcuları Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın MR sonuçlarına dair açıklama yayınladı.