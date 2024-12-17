Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası bir başka Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katacak. Dybala için 10 milyon euro maaş ödenecek. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi İstanbul'a gelerek görüşmeler yaptı ve derbiyi izledi.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası ara transfer dönemi için harekete geçti.
Icardi'nin yokluğunda rota bir başka Arjantinli yıldıza çevrildi. Sarı kırmızılılar Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.