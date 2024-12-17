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Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası bir başka Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katacak. Dybala için 10 milyon euro maaş ödenecek. Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi İstanbul'a gelerek görüşmeler yaptı ve derbiyi izledi.

Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi - 1

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası ara transfer dönemi için harekete geçti.

Icardi'nin yokluğunda rota bir başka Arjantinli yıldıza çevrildi. Sarı kırmızılılar Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.


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Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi - 2

Sports Digitale'in haberine göre; Paulo Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel, Galatasaray ile görüşmek için Türkiye'ye geldi.


Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi - 3

Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi İstanbul'a gelerek görüşmeler yaptı ve derbiyi izledi.


Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi - 4

skysport'un aktardığına göre ise; Dybala için 10 milyon euro maaş ödenecek.


Galatasaray'dan ses getirecek 10 milyon euro'luk transfer atağı: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi - 5

31 yaşındaki Arjantinli yıldız kariyerine ülkesinin Instituto takımında başlamış ardından Palermo, Juventus ve Roma'da forma giymişti.

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