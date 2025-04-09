Galatasaray'dan son 30 sezonda dudak uçuklatan istatistik: Hiçbirini kaybetmedi
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de geride kalan 30 sezonda son 8 haftaya lider girdiği hiçbir sezonda şampiyonluğu kaybetmedi.
Galatasaray, 30. haftası geçilen Trendyol Süper Lig'de bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı - kırmızılılar, topladığı 71 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde 24 kez şampiyon olarak en fazla mutlu sona ulaşan takım olan "Cimbom" bu sezon da ipi önde göğüsleme hedefinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı hedefliyor.