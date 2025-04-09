Galatasaray'dan son 30 sezonda dudak uçuklatan istatistik: Hiçbirini kaybetmedi

SON 30 SEZONDA 14 ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Süper Lig'de son 30 sezonda 14 kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.



Türkiye'ye Avrupa'dan kupa getiren tek futbol takımı olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında da açık ara rakiplerinin önünde bulunuyor. Lider olduğu ligin yanı sıra kupada da yoluna devam eden Galatasaray, sezonu çift kupayla kapatmayı hedefliyor.



Ligde 1994-1995 sezonundan bu yana 14 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 15, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kovalayacak.