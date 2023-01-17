Galatasaray'dan stopere Mehmet Yeşil (17 Ocak 2023 transfer haberleri)

GALATASARAY'DAN STOPERE TAKVİYE
Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor. Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.
İstanbulspor'da bu sezon gösterdiği istikrarlı performans ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu, 2017'de İstanbulspor'a transfer oldu. İstanbul ekibinin geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkmasında da büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncuyu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille de kadrosuna katmak istedi ancak Yeşil'in transferi yetişmediği için gerçekleşmedi.
PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA
Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor. Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.
24 yaşındaki Yeşil, bu sezon 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere 20 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.
SALAH PARİS'E Mİ GİDİYOR?
Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağı yönünde iddiaları güçlendirecek bir fotoğraf sızdı.
Salah'ın masasında PSG'nin sahibi Nasser Al Khelaifi'nin bulunması büyük dikkat çekti.
Mısır basınında çıkan haberlerde, PSG'nin bir süredir Salah'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
GUSTAVO YOL AYRIMINDA
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde 1.4 milyon euroluk zorunlu satın alma bedeliyle Brezilya ekibi Flamengo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Fenerbahçe, Henrique ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı düşündüğü belirtildi.
AL-NASSR GİDİYOR
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen tecrübeli kaleci Keylor Navas'ın yeni takımı belli oluyor.
Daily Mail'in haberine göre, Fransa'da PSG'de Gianluigi Donnarumma'nun birinci kaleci olması nedeniyle yedeklerde yer alan Keylor Navas ayrılığa sıcak bakarken, Al-Nassr oyuncuya talip oldu.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
En son Adana Demirspor'dan ayrılan 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Yaroslav Rakitskyi, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 3 milyon euro piyasa değerine sahip olan Yaroslav, 54 kez Ukrayna Milli Takım formasını giydi.
2,5 MİLYON EURO’LUK RESMİ TEKLİF
Beşiktaş, Konyaspor’a Amir Hadziahmetovic için teklif yaptı. Konyaspor, Siyah Beyazlılar'ın teklifini reddetti.
Siyah-Beyazlılar'ın Bosnalı orta saha oyuncucu için yaptığı 2,5 milyon Euro’luk resmi tekifini Konyaspor kabul etmedi.