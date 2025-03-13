Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlaması için de çalışmalar başladı. İddiaya göre sarı - kırmızılılar orta saha takviyesi için rotasını Almanya'ya çevirdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, yeni sezon planlaması için de harekete geçildi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılıların, rotasını Almanya'ya çevirdiği iddia edildi.