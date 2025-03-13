Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif

SÖZLEŞME DETAYLARI

Xhaka'nın Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için belirlediği projeye uygun olduğu belirtilirken, tecrübeli futbolcu için de takımın lider isimlerinden biri olacağı sözleşmenin sunulacağı kaydedildi.