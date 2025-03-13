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Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlaması için de çalışmalar başladı. İddiaya göre sarı - kırmızılılar orta saha takviyesi için rotasını Almanya'ya çevirdi.

Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. hafasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, yeni sezon planlaması için de harekete geçildi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılıların, rotasını Almanya'ya çevirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 2

XHAKA GÜNDEMDE

Todofichajes'in haberine göre Galatasaray, Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 3

CAZİP TEKLİF PLANI

Haberin devamında sarı - kırmızılıların İsviçreli futbolcu için Bundesliga ekibine dikkat çeken bir teklifte bulunacağı yazıldı.

Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 4

SÖZLEŞME DETAYLARI

Xhaka'nın Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için belirlediği projeye uygun olduğu belirtilirken, tecrübeli futbolcu için de takımın lider isimlerinden biri olacağı sözleşmenin sunulacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 5

LEVERKUSEN SICAK BAKMIYOR AMA...

Alman ekibinin Xhaka'yı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak Galatasaray'ın teklifini yükseltmesi durumunda transfere yeşil ışık yakabileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 6

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 40 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan sürpriz atak: Xabi Alonso'nun gözdesi Granit Xhaka için teklif - 7
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