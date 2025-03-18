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Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak bir transfer imza attıracak. Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane için harekete geçti.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı - 1

Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef, kiralık golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini alarak renklerine bağlamak.

Sarı kırmızılılar bu imzanın ardından ses getirecek transferlere imza atmak istiyor.

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Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı - 2

Galatasaray, Osimhen'in yanı sıra bir başka büyük yıldız için de şimdiden planlar yapıyor.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı - 3

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Taraftarları coşturacak bir transfer gerçekleştirecek olan sarı kırmızılı ekip Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı - 4

Sarı-kırmızılı yönetim, Alman kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen Sane için menajer Gardi'ye yetki verdi.

Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı - 5

Bonservis ödemesi yapılmayacak olan 29 yaşındaki yıldız bu sezon ligde 22 maçta 7 gol katkısı göstermişti.

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