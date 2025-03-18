Galatasaray'dan taraftarı coşturacak transfer: Bayern Münih'in yıldızı için girişimler başladı
Galatasaray'dan taraftarı coşturacak bir transfer imza attıracak. Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane için harekete geçti.
Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef, kiralık golcüsü Victor Osimhen'in bonservisini alarak renklerine bağlamak.
Sarı kırmızılılar bu imzanın ardından ses getirecek transferlere imza atmak istiyor.