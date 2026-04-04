Galatasaray'dan Trabzonspor'a tepki. "Çirkinlik, kara propaganda"
04.04.2026 23:08
Son Güncelleme: 05.04.2026 01:17
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta oynanan müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve 3 maç sonra mağlup oldu.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün yönetimine tepki gösterdi.
"ANLAMSIZ KARA PROPAGANDA"
Öztürk, "Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon camiası hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür bir Trabzon yönetiminin anlamsız başlattığı kara propagandayla karşı karşıyayız! Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktık. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez." dedi.
"UĞURCAN PROVOKE EDİLDİ"
Uğurcan Çakır için kara propaganda yapıldığını ve provoke edildiğini söyleyen Öztürk, "Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!” diye konuştu.
"BU ÇİRKİNLİK YAKIŞMADI"
Öztürk ayrıca, "Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimi'ne yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!" tepkisinde bulundu.