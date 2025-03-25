Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı"
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Yönetimin sezon başında kiralanan Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklifini yaptığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 9 puan fark bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan sarı - kırmızılılar hazırlıklarına devam ederken, gelecek sezonun transferleri için de çalışmalarına başladı.