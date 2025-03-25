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Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Yönetimin sezon başında kiralanan Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklifini yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 1

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 9 puan fark bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan sarı - kırmızılılar hazırlıklarına devam ederken, gelecek sezonun transferleri için de çalışmalarına başladı.

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Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 2

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Sarı - kırmızılıları sırtlayan Nijeryalı golcünün geleceği ise merak konusu oldu.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 3

Avrupa'nın birçok büyük kulübü tarafınan yakınen takip edilen Osimhen için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 4

Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli'ye resmi teklif yaptı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 5

Sarı - kırmızılı yönetimin, Osimhen için pazarlık masasında ortaya koyduğu teklifin ise 65 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 6

Galatasaray'ın yaptığı astronomik teklife Napoli'nin yanıtının ise olumsuz olduğu ve kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in  "Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Daha aşağısı olmaz" dediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 7

Ayrıca Napoli Başkanı'nın yaz transfer döneminde Chelsea'den gelen 90 milyon euro'luk teklifi de reddettiklerini söylediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 8

Galatasaray Yönetimi'nin ise sezonu şampiyon olarak tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan parayla Victor Osimhen transferi için kaynak yaratacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için astronomik teklif: "Resmi adım atıldı" - 9

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 30 resmi maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 26 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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