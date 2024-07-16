Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri)

Muhammed Cham’ı kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor, oyuncuyla her konuda anlaşmasına rağmen kulübünü bir türlü ikna edemiyor. Clermont’un bonservis talebiyle ilgili direncinin kırılmaya başladığı ve bordo-mavili yönetimin Avrupa maçına kadar bu transferi bitireceği öğrenildi. (Fanatik)