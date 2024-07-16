Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri)
Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu ve beklemeye geçti. (Fotomaç)