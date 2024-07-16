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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri)

Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 1

Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu ve beklemeye geçti. (Fotomaç)


SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 2

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, takımdan ayrılabilir. İngiliz devi Tottenham Polonyalı orta sahayı kadrosuna katabilir (Fotomaç)


Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 3

Muhammed Cham’ı kadrosuna katmaya çalışan Trabzonspor, oyuncuyla her konuda anlaşmasına rağmen kulübünü bir türlü ikna edemiyor. Clermont’un bonservis talebiyle ilgili direncinin kırılmaya başladığı ve bordo-mavili yönetimin Avrupa maçına kadar bu transferi bitireceği öğrenildi. (Fanatik)

Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 4

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca'nın bonservisi konusunda anlaşma sağladı. (Akşam)


Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı'ya teklif (16 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 5

Beşiktaş, Real Madrid'in yıldızını gündeme aldı. Siyah beyazlılarda gündeme gelen isim ise Dani Ceballos oldu. İspanyol futbolcuya başkent ekibinde bulamadığı şansın aksine sürekli oynama garantisi de verilecek. (Takvim)


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