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Galatasaray'dan Zaha açıklaması: Lyon ile sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, sezon başında Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha'nın sözleşmesinin feshedildiğini ve 17 Ocak 2026 tarihine kadar Charlotte FC'ye kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Zaha açıklaması: Lyon ile sözleşmesi feshedildi - 1

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın Lyon ile olan kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fildişi Sahilli oyuncu, 2 milyon 800 bin dolarlık bedelle Charlotte FC'ye kiralandı. 

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Galatasaray'dan Zaha açıklaması: Lyon ile sözleşmesi feshedildi - 2

Ayrıca Zaha'nın alacağının 2 milyon 376 bin euroluk kısmından feragat ettiği belirtildi.

Yıldız oyuncunun Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacak.

Kiralama süresinin uzaması durumunda; Charlotte FC, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin dolar ek geçici transfer ödemesi yapacak .

Galatasaray'dan Zaha açıklaması: Lyon ile sözleşmesi feshedildi - 3

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre: * Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. * Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir. * Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır. Kiralama süresinin uzaması durumunda; * Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır. * Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir. Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir. Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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