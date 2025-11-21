Galatasaray'ı epey uğraştırmıştı: Napoli Başkanı, Osimhen için yargılanacak

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli Başkanı, 2019-2021 yılları arasında bazı futbolcuların transferlerinde mali usulsüzlük yapması nedeniyle yargılanacak.

Haberin devamında Roma'daki ön duruşma hakimliğinin, Serie A takımı Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in en yakınındaki isim olarak adlandırılan Andrea Chiavelli'nin, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığına dair gerekçeyle yargılama talebini kabul ettiği kaydedildi.