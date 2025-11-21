Galatasaray'ı epey uğraştırmıştı: Napoli Başkanı, Osimhen için yargılanacak
21.11.2025 10:52
NTV - Haber Merkezi
Galatasaraylı Victor Osimhen'in eski kulübü Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, mali usulsüzlük nedeniyle yargılanacak.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den almak için büyük çaba vermişti.
İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, Nijeryalı yıldızın ayrılığı konusunda üst üste talepler eklemiş ve sarı-kırmızılı kulübü hayli uğraştırmıştı.
MALİ USULSÜZLÜK
Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli Başkanı, 2019-2021 yılları arasında bazı futbolcuların transferlerinde mali usulsüzlük yapması nedeniyle yargılanacak.
Haberin devamında Roma'daki ön duruşma hakimliğinin, Serie A takımı Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in en yakınındaki isim olarak adlandırılan Andrea Chiavelli'nin, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığına dair gerekçeyle yargılama talebini kabul ettiği kaydedildi.
AVUKATLAR ŞAŞKIN
Napoli Başkanı'nın avukatları Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri ve Lorenzo Contrada, yargılama kararının kendilerini oldukça şaşırttığını dile getirdi.
Aurelio De Laurentiis ve Andrea Chiavelli'nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Aralık 2026'da gerçekleşeceği yazıldı.
MANOLAS VE OSIMHEN
Napoli Başkanı'nın 2019'da Roma'dan gelen Kostas Manolas ve 2020'de Lille'den transfer edilen Osimhen transferleri için yargılanacağı öne sürüldü.
OSIMHEN'İN NAPOLI PERFORMANSI
26 yaşındaki Osimhen, Napoli'de çıktığı 133 maçta 76 gol - 18 asistlik bir performans sergilemişti.