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Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol

Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Icardi'yi aratmayan yıldız futbolcu 21 Süper Lig maçında Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken, 7 karşılaşmada ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı.

Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 1

Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, 21. süper lig maçında 17. golünü attı, Galatasaray geriye düştüğü deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 yendi.

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Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 2

Sarı kırmızılılar sezona Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile başlasa da yakaladığı fırsatı değerlendirip eylül ayında Osimhen'i kadrosuna kattı.

Bu hamle sonrası Galatasaray, ligde Osimhen'in gol attığı 12 maçın 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı.

Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 3

17 GOLÜN DAĞILIMI

Osimhen hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Kafa golü 6
Penaltı 6
Sağ ayak 4
Sol ayak 1

Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 4

Nijeryalı 5 müsabakada 2 kez rakip ağları sarstı, 7 maçta birer kez gol sevinci yaşadı.

Osimhen toplam 17 golün 16'sını ilk 11'de başladığı maçlarda attı.

Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 5

Galatasaray yıldız golcüsünün katkısıyla şampiyonluk yarışında liderliğini sürdürüyor.

Okan Buruk'un ekibi kalan 10 maçın 9'unu kazanırsa şampiyon olacak, sarı kırmızılılara 8 galibiyet - 2 beraberlik de mutlu sona ulaşması için yeterli olacak.

Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 6

GELECEĞİ MERAK KONUSU

26 yaşındaki santrforun geleceği ise merak konusu.

Bonservisi Napoli'de bulunan yıldızın, İtalyan ekibine dönme ihtimali düşük. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasa değeri geçen yıl 100 milyon euroya kadar çıkan Osimhen için Napoli'nin kazanacağı ücret de merak ediliyor.

Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol - 7

SAKATLANAN ICARDİ'Yİ ARATMADI

Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda takımının skor yükünü sırtlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu.

Michy Batshuayi'den istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıyan isim oldu.

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