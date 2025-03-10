Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol

GELECEĞİ MERAK KONUSU

26 yaşındaki santrforun geleceği ise merak konusu.



Bonservisi Napoli'de bulunan yıldızın, İtalyan ekibine dönme ihtimali düşük. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Piyasa değeri geçen yıl 100 milyon euroya kadar çıkan Osimhen için Napoli'nin kazanacağı ücret de merak ediliyor.