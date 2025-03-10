Galatasaray'ı sırtlıyor, Icardi'yi aratmıyor: Osimhen'den 21 Süper Lig maçında 17 gol
Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Icardi'yi aratmayan yıldız futbolcu 21 Süper Lig maçında Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, ligdeki 5 müsabakada ikişer kez gol atarken, 7 karşılaşmada ise birer kez rakip kalecileri geçmeyi başardı.
Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor.
Nijeryalı yıldız, 21. süper lig maçında 17. golünü attı, Galatasaray geriye düştüğü deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 yendi.