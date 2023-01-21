Galatasaray ile Antalyaspor 54. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez mücadele edecek.
İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
GALATASARAY SON 13 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens kadrodaki yerini alabilecek.
Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.