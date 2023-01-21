Galatasaray ile Antalyaspor 54. randevuda

Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.