Galatasaray'ın 2024 karnesi: Süper Lig'de rekor puanla şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde yılı namağlup kapattı

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyuyor.



Galatasaray, bu sezon lig formatında oynanan organizasyonda oynadığı 6 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.



Toplam 36 takımın mücadele ettiği ligde 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla 6. sırada bulunuyor.



Galatasaray, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilmişti.











