Galatasaray'ın 2024 karnesi: Süper Lig'de rekor puanla şampiyon oldu, Avrupa Ligi'nde yılı namağlup kapattı
Galatasaray, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, 2024 yılında 102 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in yanı sıra TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın Osimhen transferi de tüm dünyada ses getirdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 2024 yılında müzesine 2 kupa götürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da rakibi Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle kupanın sahibi oldu.