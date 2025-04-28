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Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. Sarı - kırmızılıların zaferinden öne çıkanları spor yorumcusu Nihat Kahveci mercek altına aldı.

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 1

ikas Eyüpspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 2

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada Victor Osimhen ve 87 ile 90. dakikalarda Alvaro Morata kaydetti. Eyüpspor'un tek sayısı ise 79. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 3

Üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 80 yaptı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin yeniden 5 puan önüne geçerek liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Eyüpspor ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 4

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci'nin ifadeleri şöyle:

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 5

"Galatasaray'ın puan kaybedebilme ihtimali olan deplasmanlardan biriydi. Fark da 2'ye inince bugünkü performans çok önemliydi. Samsun'a ve Bodrum'a şut attırmayan Galatasaray izledik. Bugün yine yediği gol dışında net pozisyon vermedi."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 6

"Torreira'ya iletsinler. Bizi yemesin. Icardi'yle idmandan sonra şut çalışıyor bu adam. Son maçlarda golleri klas goller. Bu adam 6 numara, 9 numara görünümlü. Galatasaray'a bundan sonra gelecek forvet oyuncularına şimdiden sabır diliyorum. Beklenti çok yüksek olacak."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 7

"Galatasaray duran topla kilitlenen maçları açabiliyor. Galatasaray sadece duran topla da maçları kazanmıyor. Çoğunlukla diğer gollerin yanında eksta oluyor bunlar. Zaten şu anda bu yüzden lider."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 8

"Transferde bu kadar başarısız bir yönetimi varken Galatasaray'ın buna rağmen Morata ile yapılan sözleşme çok iyi. Icardi'nin 2.5 yıldır yaptığı ortada. Nefes alırsa sahada o olur. Bence şu anda Morata da farkındaydı neden oynamadığının. Şimdi hazırım hocam dedi bugün."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 9

"Torreira santrfor gibi oynuyor zaten. Hep ön bölümlere gidiyor. 6 numaralı bir oyuncunun son 5 maçta 4 golü olur mu ya? Gerçekten normal değil."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 10

"Fenerbahçe'yi demorelize eden maç Kayserispor maçı oldu. İstanbulspor maçı gibi o günler geliyor akla. Dün 2 puana fark inmesine rağmen Fenerbahçelilerde o kadar hareketlenme görmedim."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 11

"Osimhen, başka bir canavar! Bir santrfor oyuncusunu gol atmadığı maçlarda da konuşuyorsak o zaten büyük futbolcudur. Osimhen hep kendinden söz ettiriyor."

Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 12
Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil" - 13
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