Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil"

"Transferde bu kadar başarısız bir yönetimi varken Galatasaray'ın buna rağmen Morata ile yapılan sözleşme çok iyi. Icardi'nin 2.5 yıldır yaptığı ortada. Nefes alırsa sahada o olur. Bence şu anda Morata da farkındaydı neden oynamadığının. Şimdi hazırım hocam dedi bugün."