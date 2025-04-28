Galatasaray'ın 5 gollü gövde gösterisinin ardından çarpıcı ifadeler: "Bu adam canavar | Yaptığı şey normal değil"
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. Sarı - kırmızılıların zaferinden öne çıkanları spor yorumcusu Nihat Kahveci mercek altına aldı.
ikas Eyüpspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.