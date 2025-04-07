Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ligde sadece 85 dakika süre aldı. Kasımpaşa maçında 10 dakika forma giyen ve yaptırdığı penaltıyla tepki çeken bir ayı aşkın süredir forma şansı bulamadı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de toplam 3 maçta sadece 85 dakika süre alan Carlos Cuesta kayıplara karıştı.