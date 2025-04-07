NTV.COM.TR

Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ligde sadece 85 dakika süre aldı. Kasımpaşa maçında 10 dakika forma giyen ve yaptırdığı penaltıyla tepki çeken bir ayı aşkın süredir forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı - 1

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de toplam 3 maçta sadece 85 dakika süre alan Carlos Cuesta kayıplara karıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı - 2

Son olarak 2 Mart tarihinde oynanan ve 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında 10 dakika forma giyen Cuesta, oyuna girer girmez yaptırdığı penaltıyla tepki çekmişti.

Bu olayın ardından Cuesta daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Beşiktaş maçıyla, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olmasına karşın süre alamadı.

Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı - 3

Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Cuesta'yı Genk'ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki Cuesta'nın Galatasaray ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı - 4

Faryd Mondragon'un 2001'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez forma giydi. Cuesta bu isimlerin ardından 8. Kolombiyalı futbolcu olmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER