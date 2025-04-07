Galatasaray'ın 8 milyon euroluk yıldızı Cuesta sadece 85 dakika oynadı

Son olarak 2 Mart tarihinde oynanan ve 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında 10 dakika forma giyen Cuesta, oyuna girer girmez yaptırdığı penaltıyla tepki çekmişti.



Bu olayın ardından Cuesta daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Beşiktaş maçıyla, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde olmasına karşın süre alamadı.