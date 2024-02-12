Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray-Sparta Prag maçı tarihi

SPARTA PRAG HAKKINDA



Çekya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik epet Arena'da oynuyor.



Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Prag ekibi, ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.



Kadro değeri 44,65 milyon avro olan Sparta Prag'da kaptan Ladislav Krejci, 5 milyon avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda bulunuyor.



Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.



Sparta Prag, 1993'te kurulan Çekya 1. Futbol Ligi'nde 9 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve 13. kez ligi zirvede bitirdi.



Bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 50 puanla zirvede yer alan Prag temsilcisi, 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, sadece bir kez mağlup oldu.



Ligde 47 kez rakip fileleri havalandıran Sparta Prag, kalesinde ise 13 gol gördü.