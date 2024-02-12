Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman? Galatasaray-Sparta Prag maçı tarihi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın tarihi merak konusu oldu. Galatasaray ile Sparta Prag 26 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman?
Galatasaray-Sparta Prag maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip daha önce 4 kez karşılaştığı rakibi karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hakkında bilgiler...