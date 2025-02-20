"Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenirse derbinin günü değişir"
UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray'ın, maç saatinde kar beklenmesi nedeniyle maçının ertelenmesi gündemde. Spor yazarı Ömer Üründül karşılaşmanın ertelenmesi halinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de erteleneceğini aktardı. Üründül, "Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.
Spor yazarı Ömer Üründül, Galatasaray'ın Avrupa maçının ertelenmesi durumundaki olası senaryoları aktardı.