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"Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenirse derbinin günü değişir"

UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray'ın, maç saatinde kar beklenmesi nedeniyle maçının ertelenmesi gündemde. Spor yazarı Ömer Üründül karşılaşmanın ertelenmesi halinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de erteleneceğini aktardı. Üründül, "Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenirse derbinin günü değişir" - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rams Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.

Spor yazarı Ömer Üründül, Galatasaray'ın Avrupa maçının ertelenmesi durumundaki olası senaryoları aktardı.

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"Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenirse derbinin günü değişir" - 2

Üründül maçın ertelenme durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir."

"Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenirse derbinin günü değişir" - 3

"Ancak hafta içinde Türkiye Kupası karşılaşmaları olduğunu da düşünürsek derbi ileride bir tarihe kalabilir."

"Galatasaray'ın Avrupa maçı ertelenirse derbinin günü değişir" - 4

"Eğer kar nedeniyle Avrupa maçı yarın da oynanamazsa bir sonraki haftaya kalır."

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