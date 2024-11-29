Galatasaray'ın Avrupa'da zirve takibi sürüyor

AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü 2 takımından biri konumunda.

Galatasaray, "Kupa 2"nin geride kalan 5 haftasında 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 2,6 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.

Hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamayan Galatasaray, 5 maçta kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda da ilk 20 takım arasında en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.