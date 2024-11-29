Galatasaray'ın Avrupa'da zirve takibi sürüyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Son üç haftaya girilen Avrupa Ligi'nde 11 puanla 4. sırada bulunan sarı-kırmızılılar ilk 8 hedefine emin adımlarla yürürken zirve takibini sürdürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Son 2 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'de namağlup ünvanlı tek takım olan sarı-kırmızılılar, 13. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider geçti.
Galatasaray, önemli hedefler belirlediği UEFA Avrupa Ligi'ne de kayıpsız devam etti.